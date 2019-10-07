Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın...
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın...

34 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak."

Fatih Dönmez, Güzelyurt, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:26 Kaynak: AA
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Son Dakika: Bakan Dönmez: Yavuz yeni sondajına başlayacak
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