Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3...
Son Dakika Ekonomi Haber

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3...

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:03 Kaynak: AA
Magosa, Kıbrıs, Fatih Dönmez, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını itiraf etti DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti Atanamayınca ipek böceği işine girdiler, aylık 20 bin lira kazanıyorlar Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:18:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]