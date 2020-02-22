Son Dakika › Güncel › Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '10 Mayıs'tan itibaren sanayi aboneleri tarafından... - Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "10 Mayıs'tan itibaren sanayi aboneleri tarafından...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "10 Mayıs'tan itibaren sanayi aboneleri tarafından 862 megavat kurulu güce sahip 1207 GES başvurusu aldık.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:40 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "10 Mayıs'tan itibaren sanayi aboneleri tarafından 862 megavat kurulu güce sahip 1207 GES başvurusu aldık. Mesken aboneleri tarafından da 12 megavat kurulu güce sahip 1218 başvuru aldık."
Son Dakika Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Isparta'da liseli 3 kız, 2 gündür kayıp Son dakika: Maktule Ceren Damar için çirkin ifadeler kullanan sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma