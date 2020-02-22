Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "10 Mayıs'tan itibaren sanayi aboneleri tarafından... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '10 Mayıs'tan itibaren sanayi aboneleri tarafından... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "10 Mayıs'tan itibaren sanayi aboneleri tarafından...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "10 Mayıs'tan itibaren sanayi aboneleri tarafından 862 megavat kurulu güce sahip 1207 GES başvurusu aldık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "10 Mayıs'tan itibaren sanayi aboneleri tarafından 862 megavat kurulu güce sahip 1207 GES başvurusu aldık. Mesken aboneleri tarafından da 12 megavat kurulu güce sahip 1218 başvuru aldık."

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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