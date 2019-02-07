Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt'te

1 saat önce

- Esnaf ziyaretinden detaylar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları BİLECİK - Bazı açılış, ziyaret ve programlara katılmak üzere Bilecik'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, AK Parti Söğüt İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt'te, System.String[]
- Esnaf ziyaretinden detaylar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları BİLECİK - Bazı açılış, ziyaret ve programlara katılmak üzere Bilecik'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, AK Parti Söğüt İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:06 Kaynak: AA

Bilecik, Söğüt, Fatih Dönmez, Güncel
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