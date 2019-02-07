Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt'te
1 saat önce
- Esnaf ziyaretinden detaylar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları BİLECİK - Bazı açılış, ziyaret ve programlara katılmak üzere Bilecik'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, AK Parti Söğüt İlçe Teşkilatını ziyaret etti.
- Esnaf ziyaretinden detaylar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
'in açıklamaları BİLECİK - Bazı açılış, ziyaret ve programlara katılmak üzere Bilecik
'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt
ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, AK Parti Söğüt İlçe Teşkilatını ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:06 Kaynak: AA
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