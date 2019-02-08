Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Trakya'da Doğalgaz Bulundu" Dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Trakya'da Doğalgaz Bulundu" Dedi.

2 saat önce

IHAAW112442-EKO/08-02-2019- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Trakya'da doğalgaz bulundu" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
IHAAW112442-EKO/08-02-2019

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Trakya'da doğalgaz bulundu" dedi. 08.02.2019 11: 24: 42 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:31 Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Ekonomi
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