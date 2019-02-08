Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik ve Doğalgaz Fiyatlarına İlişkin,...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik ve Doğalgaz Fiyatlarına İlişkin,...

2 saat önce

IHAAW112427-EKO/08-02-2019- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin, "Maliyetlerdeki iyileştirmeler anında faturalara yansıyacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik ve Doğalgaz Fiyatlarına İlişkin,..., System.String[]
IHAAW112427-EKO/08-02-2019

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin, "Maliyetlerdeki iyileştirmeler anında faturalara yansıyacak" dedi. 08.02.2019 11: 24: 27 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:31 Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Ekonomi
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