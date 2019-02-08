Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik ve Doğalgaz Fiyatlarına İlişkin,...
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IHAAW112427-EKO/08-02-2019- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin, "Maliyetlerdeki iyileştirmeler anında faturalara yansıyacak" dedi.
IHAAW112427-EKO/08-02-2019
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin, "Maliyetlerdeki iyileştirmeler anında faturalara yansıyacak" dedi. 08.02.2019 11: 24: 27 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:31 Kaynak: İHA
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