Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aliyev'le Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aliyev'le Görüştü

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aliyev'le Görüştü, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu Toplantısı'na katılım sağladığı için Dönmez'e teşekkür etti.

Güney Gaz Koridorunun temelinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte imzaladığı TANAP projesi ile atıldığını belirten Aliyev, TANAP'ın kısa sürede tamamlanmasının büyük başarı olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tüm alanlarda olduğu gibi enerji alanında da büyük sonuçlar doğurduğunu ifade eden Aliyev, TANAP'la 1 milyar metreküpten fazla doğal gazın Türkiye'ye nakledildiğini kaydetti.

Güney Gaz Koridorunun tamamlanması yönündeki çalışmaların başarıyla devam ettiğini aktartan Aliyev, Dönmez'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Dönmez de Güney Gaz Koridorunun önemli bir proje olduğunu ve Türkiye'nin bu projenin ilk aşamasından itibaren Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Dönmez, TANAP ve STAR Rafineri gibi büyük projeleri gelecekte de devam ettireceklerini kaydetti.

Güney Gaz Koridoru toplantısı sona erdi

Bu arada Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı, katılımcı ülkelerin projedeki yükümlülüklerini teyit eden bildiriye imza atmasıyla sona erdi. Bildiriyi Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez imzaladı.

Bakan Dönmez, temasları kapsamında Türkiye Petrolleri (TP) Azerbaycan ofisini de ziyaret etti. TP Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Bakan Dönmez'e Azerbaycan'daki çalışmaları konusunda bir sunum yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:05 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları İçin Muayene Uyarısı Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor

AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak Sevgililer Günü'nde 2,5 Milyar TL Kartlı Ödeme Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:40:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aliyev'le Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]