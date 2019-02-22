Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrikte "Tarımsal Faaliyetler Tarifesi"...
28 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte "tarımsal faaliyetler tarifesi" uygulamasının en geç bir aya kadar başlayacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:18 Kaynak: AA
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