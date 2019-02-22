Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrikte "Tarımsal Faaliyetler Tarifesi"...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrikte "Tarımsal Faaliyetler Tarifesi"...

28 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte "tarımsal faaliyetler tarifesi" uygulamasının en geç bir aya kadar başlayacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrikte
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte "tarımsal faaliyetler tarifesi" uygulamasının en geç bir aya kadar başlayacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:18 Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Güncel
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