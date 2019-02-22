Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şanlıurfa'da
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:27 Kaynak: AA
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