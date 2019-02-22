Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şanlıurfa'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şanlıurfa'da

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:27 Kaynak: AA

AK Parti, Şanlıurfa, Fatih Dönmez, Güncel
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