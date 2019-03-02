Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Potansiyeli Yüksek Ancak Maliyet ve İnsan Kaynağı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Potansiyeli Yüksek Ancak Maliyet ve İnsan Kaynağı...

41 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Potansiyeli yüksek ancak maliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle üretim yapılamayan alanları üretime açıyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Potansiyeli yüksek ancak maliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle üretim yapılamayan alanları üretime açıyoruz. Bugün tüm Türkiye'de madenlerimizde 130 binden fazla kişi çalışıyor. Bu alanları üretime açarak yatırımcılarımız eliyle 20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Türkiye, Fatih Dönmez, Güncel
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