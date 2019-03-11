Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Niğde'de
25 dakika önce
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in beldeye gelişinden detay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Niğde'nin Edikli beldesinde seçim irtibat bürosunda vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:39 Kaynak: AA
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