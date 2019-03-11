Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Niğde'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Niğde'de

25 dakika önce

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in beldeye gelişinden detay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Niğde'nin Edikli beldesinde seçim irtibat bürosunda vatandaşlara hitap etti.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in beldeye gelişinden detay
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Niğde'nin Edikli beldesinde seçim irtibat bürosunda vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Edikli, Fatih Dönmez, Niğde, Güncel
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