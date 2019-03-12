Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Elektrikte Arz Güvenliği Problemimiz Kalmadı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Elektrikte Arz Güvenliği Problemimiz Kalmadı"

1 saat önce

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in karşılanması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi AK Parti seçim ofisi önünde vatandaşlara hitap etti.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in karşılanması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi AK Parti seçim ofisi önünde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:08 Kaynak: AA

AK Parti, Afşin, Kahramanmaraş, Fatih Dönmez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar Erdoğan "Beka Seçimi" Demişti, Binali Yıldırım Tersini Söyledi

AK Parti'den İstifa Eden 800 Kişi CHP'ye Geçti Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:30:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Elektrikte Arz Güvenliği Problemimiz Kalmadı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]