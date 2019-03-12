Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Elektrikte Arz Güvenliği Problemimiz Kalmadı"
1 saat önce
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in karşılanması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi AK Parti seçim ofisi önünde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:08 Kaynak: AA
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