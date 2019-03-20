Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Adana'da İkinci Bir Kuyuda Sondaja Başladık,...
28 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Adana'da ikinci bir kuyuda sondaja başladık, hedefimiz 4 bin 500 metre"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Adana'da ikinci bir kuyuda sondaja başladık, hedefimiz 4 bin 500 metre"
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:29 Kaynak: AA
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