Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Adana'da İkinci Bir Kuyuda Sondaja Başladık,...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Adana'da İkinci Bir Kuyuda Sondaja Başladık,...

28 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Adana'da ikinci bir kuyuda sondaja başladık, hedefimiz 4 bin 500 metre"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Adana'da ikinci bir kuyuda sondaja başladık, hedefimiz 4 bin 500 metre"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:29 Kaynak: AA

Ekonomi
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