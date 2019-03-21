Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' Sahamızda, Yerin 3 Bin...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık. Dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşan yeni bir üretim tekniği olan hidrolik çatlatma yöntemiyle hidrokarbon üretimi yapan ülkeler arasında artık Türkiye de var. Kayaların gözeneklerine hapsolmuş petrolü artık bu şekilde üretebileceğiz."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye Tarihinde Bir İlk! Diyarbakır'da 3 Bin 500 Metre Derinlikten Petrol Çıkarıldı

Fed'in Faiz Kararına Bakan Albayrak'tan İlk Yorum: Elinde Döviz Olan 'Eyvah Eyvah' Diyor

FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'den Türkiye İçin Daralma Uyarısı