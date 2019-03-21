Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' Sahamızda, Yerin 3 Bin...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' Sahamızda, Yerin 3 Bin...

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık. Dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşan yeni bir üretim tekniği olan hidrolik çatlatma yöntemiyle hidrokarbon üretimi yapan ülkeler arasında artık Türkiye de var. Kayaların gözeneklerine hapsolmuş petrolü artık bu şekilde üretebileceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:04 Kaynak: AA

Türkiye, Fatih Dönmez, Diyarbakır, Ekonomi
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