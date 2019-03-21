Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Siirt'te Geçen Ay 'Demirkuyu-1' Sahamızda 11,2...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Siirt'te geçen ay 'Demirkuyu-1' sahamızda 11,2 milyon varil yerinde rezerv kapasitesine sahip yüksek kalitede petrol keşfettik. Artık 'Demirkuyu-1' sahamızda at başları Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için dönecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Siirt'te geçen ay 'Demirkuyu-1' sahamızda 11,2 milyon varil yerinde rezerv kapasitesine sahip yüksek kalitede petrol keşfettik. Artık 'Demirkuyu-1' sahamızda at başları Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için dönecek. Kuyuda günlük üretimimiz bugün itibarıyla 450 varil ancak üretim artırma testlerimiz devam ederken, bu miktarı inşallah 1000 varile çıkaracağız. Üç sahamızdan günlük bin 560 varillik ilave günlük üretim gerçekleştireceğiz. Bugünkü piyasaya değeriyle sahalarımızdan yapacağımız üretimin değeri 220 milyon liraya denk geliyor."

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