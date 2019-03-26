Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akdeniz'de Biliyorsunuz Bir Fatih Milli Sondaj...

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Meteoroloji Tüm Yurdu Uyardı: Perşembe Günü Balkanlardan Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor