Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akdeniz'de Biliyorsunuz Bir Fatih Milli Sondaj...
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akdeniz'de biliyorsunuz bir Fatih milli sondaj gemimiz var. O gemi şimdi 5 bin metreler civarında sondajına devam ediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
: " Akdeniz
'de biliyorsunuz bir Fatih milli sondaj gemimiz var. O gemi şimdi 5 bin metreler civarında sondajına devam ediyor. İnşallah belki bir 1-2 hafta içerisinde netice alacağız, alamasak da havlu atmak yok."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:51 Kaynak: AA
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