Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Enerji Devleriyle Buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz açılış töreninden sonra LPG sektörünün lider markası Aygaz, akaryakıt dağıtım sektörünün müşteri memnuniyeti lideri OPET ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş'ın ortak standını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldılar.

İstanbul, 29 Mart 2019 – Koç Enerji Grubu şirketleri Aygaz, OPET ve TÜPRAŞ, Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Petroleum İstanbul 2019 - 14. Uluslararası Petrol LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı'ndaydı. Koç Enerji Grubu standı, sektör temsilcileri, bayi ve bayi adayları ile fuarı ziyaret edenler tarafından büyük ilgi gördü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açılış töreni sonrasında standlara yaptığı ziyaretler sırasında, Tüpraş, OPET ve Aygaz yetkililerinden bilgi aldılar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez; Aygaz'ın, otogazın yüksek oktanlı bir yakıt olduğunu anlatmak amacıyla ürettiği "canavar" isimli aracı da inceledi ve LPG'nin özellikleri ve araç hakkında görüş aldı.

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi, Avrupa'nın 7'nci büyük rafinerisi olan Tüpraş yetkilileri ile de görüşen Bakan Dönmez, akaryakıt dağıtım sektörünün lider markalarından OPET'in Ultramarket konseptini yakından inceleyerek ürün ve hizmetlerle ilgili de bilgi aldı.

Koç Enerji Grubu markaları, Petroleum İstanbul Fuarı'nda ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri gözlemlemek; çalışmalarını ziyaretçi ve katılımcılarla paylaşmak amacıyla yer alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK başta olmak üzere, enerjiyle ilgili kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşları bir araya getiren bu fuar, ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri açısından önemli bir iş birliği platformu olarak değerlendiriliyor. Bu yıl ana teması petrol, LPG, madeni yağ ve ekipmanın yanında oto LNG, oto CNG, elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon marketlerini de içerecek şekilde genişletilen Petroleum İstanbul Fuarı 30 Mart tarihine kadar Tüyap'ta devam edecek.