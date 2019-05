Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldu bittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldu bittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler. Türkiye, Kıbrıs Türkünün ezilmesine dün nasıl seyirci kalmadıysa bugün de eli kolu bağlı tribünden seyretmeyecek." dedi.

Bakan Dönmez Kırklareli'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğünde düzenlenen iftardaki konuşmasında, bölgede yapılan çalışmaların önemine değindi.

Yapılan çalışmalarla "Yeni Türkiye"nin inşa edildiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Aranamaz denilen yerleri arıyor, yok denilen yerlerdeki rezervleri keşfediyorsunuz. Millet olarak hep ne diyoruz, 'Biz bitti demeden bitmez.' Milli Enerji ve Maden Politikamızı ilan ettiğimiz günden bu yana enerji ve tabii kaynakların her alanında büyük yatırımlar yaptık, çok dikkat çekici sonuçlar aldık.

'Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye' diyerek giriştiğimiz hidrokarbon arama ve üretim mücadelemiz de hem karada hem denizde tüm hızıyla ilerliyor. Yerli insan gücümüze ve yerli mühendislerimize olan yüksek güvenimizin sonuçlarını, başarılı sondaj operasyonları ve yeni keşiflerle alıyoruz. Daha büyük keşifler için de büyük bir motivasyon ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

"Diyarbakır ve Siirt'te 3 sahadaki keşiflerimizdeki toplam yerinde rezerv 22,5 milyon varil civarında"

Fatih Dönmez, kara alanlarında yapılan çalışmalarda 300 bin hanenin 10 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak doğal gaz keşfinin, Türk milletinde heyecan ve övünç ortaya çıkardığını, Siirt ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen petrol keşiflerinin milletin güvenini daha da artırdığını söyledi.

Diyarbakır ve Siirt'te 3 sahadaki keşiflerde toplam yerinde rezervin 22,5 milyon varil civarında olduğunu bildiren Dönmez, şu bilgileri verdi:

"Bu keşiflerle ekonomimize yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlamış olacağız. Özellikle Diyarbakır Mermer-1 adlı kuyumuzda başarıyla gerçekleştirdiğimiz hidrolik çatlatma yöntemi hem teknolojik yeterliliğimizi hem de sizlerin operasyonel kabiliyetini göstermesi açısından ayrı bir öneme sahip. 2019'da da çatlatma operasyonlarımız sürecek. Diyarbakır'da Gözalan ve Batı Bostanpınar, Trakya'da ise Çeşmekolu kuyularında çatlatma operasyonu planlıyoruz.

Bunlarla birlikte yine bu yıl, arama sahalarında akışkanlık sağlayarak üretime kazandırmak, üretim sahalarında ise kurtarım faktörünü artırmak amacıyla daha önceden sondajı yapılmış ve çatlatma yapılacak olan kuyuları belirledik. Bu kapsamda Batman Bölgesinde Çalışkan, Derin Kastel ve Doluçanak sahalarında, Adıyaman'da Karakuş ve Batı Gökçe sahalarında, Trakya'da ise Güney Karaçalı, Batı Değirmenköy, Batı Mesutlu sahalarında çatlatma operasyonu gerçekleştireceğiz. Yine uzun yıllardır üretimde olan Batı Raman sahasında kurtarım faktörünü artırmak amacıyla 4 kuyuda özel yöntemle çatlatma çalışmalarını da bu dönemde başlatıyoruz."

"2018'de yurt içi petrol üretiminde son 17 yılın rekoru kırıldı"

Çalışmaların katkısıyla Türkiye Petrolleri'nin 2018'de günlük petrol üretimini 43 bin 500 varilin üzerine çıkararak son 17 yılın en yüksek yurt içi üretim rakamına ulaştığına işaret eden Dönmez, 2018'de yurt içi petrol üretiminde son 17 yılın rekorunun kırıldığını dile getirdi.

Dönmez, konuşmasına şöyle devam etti:

"2019'da ise günlük ortalama petrol üretimimiz yaklaşık 46 bin varil civarında devam ediyor. Yani her geçen gün daha fazla üretiyor, ülkemize daha fazla katkı sağlıyoruz. Bugün itibarıyla, Türkiye Petrolleri eliyle bin 220 kuyuda petrol, 113 kuyuda ise doğal gaz üretimini gerçekleştiriyoruz. Özel sektörümüz de 252 kuyuda ham petrol üreterek milletimizin kullanımına sunuyor.

Doğal gaz tarafında ise 110'un üzerinde kuyuda doğal gaz üretimi devam ediyor. 2019'un ilk 3 ayında özel ve kamu ham petrol üretimimiz 4,8 milyon varil olarak gerçekleşti. Doğal gaz üretiminde ise yüzde 33'lük bir artışla 134,5 milyon metreküpe ulaştık. Son yılların ortalamasına baktığımızda petrol doğal gaz ve kısmen kömür ithalatına 40 milyar dolarlık bedel ödüyoruz."

"Yavuz, Temmuz'da sondaja hazır duruma gelecek"

Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çeken Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Doğu Akdeniz'de Finike-1 kuyusunda sondaja planlandığı gibi devam ettiğini aktardı.

Dönmez, diğer derin deniz sondaj gemisi Yavuz'un da teknolojik geliştirme ve iyileştirme çalışmaların sürdüğünü, onun da haziran ayı içinde yeni görev alanına gönderileceğini dile getirdi.

Yavuz'un, Temmuz'da sondaja hazır duruma geleceğini anlatan Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylece Doğu Akdeniz'de bayrağımız iki dev, Fatih ve Yavuz tarafından dalgalandırılacak. Her zaman söylediğimiz gibi bizim arama veya sondaj çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz husus ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını sonuna kadar savunmak. Türkiye olarak Kıbrıs ve Akdeniz'de her zaman çözümden yana tavır takınarak bölgemizde uluslararası hukukun en önemli savunucusu olduk.

Ne kimsenin hakkını yemeye ne de kendi hakkımızı yedirmeye niyetimiz var. Bizim derdimiz ruhsatlı bölgelerimizdeki yer altı kaynaklarımızı insanımızın huzuru ve refahı ve kalkınması için kullanmak. Akdeniz'de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldu bittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsinler. Türkiye, Kıbrıs Türkünün ezilmesine dün nasıl seyirci kalmadıysa bugün de eli kolu bağlı tribünden seyretmeyecek."

Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemilerinde de çalışmaların devam ettiğini belirten Dönmez, "Denizlerimizi derin ya da sığ deniz farkı gözetmeksizin tarıyor ve sondaj faaliyetlerimizi nihayete ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Kuzupınarı-1 kuyumuzda sığ deniz sondajımıza 3 bin 439 metre derinlikte devam ediyoruz. Çalışmalarımız planlandığı gibi sürüyor. İnşallah kuyumuzu Haziran sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Ülkemiz için kurduğumuz hayallerimiz, koyduğumuz hedeflerimiz gerçek olana kadar asla durmayacağız. Hedefimiz bağımsız enerji, gayemiz Güçlü Türkiye." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbulkart, market alışverişlerinde de kullanılabilecek

Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi

Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek

Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor