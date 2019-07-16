Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros...
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:12 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
: "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa
Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz
ve Marmara
'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz
'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek." - ANKARA
Yanan lüks araçla birlikte 60 bin lira da kül oldu Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor ile anlaştı Bakan Dönmez: Oruç Reis gemisi Akdeniz'e gönderilecek Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor