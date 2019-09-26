Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:38 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu. 12 tanesini devreye aldık."
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