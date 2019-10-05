Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah." - ANKARA