Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yavuz Sondaj Gemimiz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Konum sabitleme çalışmalarına başlayan gemimiz, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak inşallah." - ANKARA
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