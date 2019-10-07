Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Buradan tekrar şunu ifade etmek isterim; kendi...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Buradan tekrar şunu ifade etmek isterim; kendi kaynaklarımız dururken başka ülkelerden ithalat yapmayacağız. Önce yerli ve yenilenebilir diyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Buradan tekrar şunu ifade etmek isterim; kendi kaynaklarımız dururken başka ülkelerden ithalat yapmayacağız. Önce yerli ve yenilenebilir diyoruz. Amacımız budur." - ANKARA
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