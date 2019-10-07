Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yavuz, hamdolsun cumartesi günü ulaştı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yavuz, hamdolsun cumartesi günü ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yavuz, hamdolsun cumartesi günü ulaştı. İnşallah bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak" dedi. - ANKARA
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