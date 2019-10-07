Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sektörümüzden gelen talep doğrultusunda Kasım...
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Sektörümüzden gelen talep doğrultusunda Kasım...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sektörümüzden gelen talep doğrultusunda Kasım...

21 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sektörümüzden gelen talep doğrultusunda Kasım ayının 2. haftasını enerji çalışanlarının haftası olarak kutlayacağız. Sektörümüzde 500 bin kişi çalışıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sektörümüzden gelen talep doğrultusunda Kasım ayının 2. haftasını enerji çalışanlarının haftası olarak kutlayacağız. Sektörümüzde 500 bin kişi çalışıyor. Enerji çalışanları haftası bizimle çalışmak isteyen pek çok kişinin katılımları konusunda yardımcı olacak. Bu ve benzeri uygulamalarımızla enerjide örnek olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
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