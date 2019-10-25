Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş'yi kurduk. Söz konusu şirkete Eti Maden yüzde 33 pay ile iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:56 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş'yi kurduk. Söz konusu şirkete Eti Maden yüzde 33 pay ile iştirak etti. Tesis ilk etapta yılda bin ton kapasiteyle bor karbür üretimi gerçekleştirecek. Yatırım tutarı 70 milyon dolar olan tesisi 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Tesisimizde 250 kişiyi de istihdam edeceğiz."
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