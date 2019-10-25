Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Terör bumerang gibidir. Bugün desteklediğiniz terör örgütleri yarın döner, gelir sizi vurur. Bugün küçük hesapların peşinde koşanlar yarın ne büyük bir bela ile boğuşmak zorunda kalacaklarını anlayacaklar. Ama iş işten çoktan geçmiş olacak."