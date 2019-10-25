Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Terör bumerang gibidir.
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Terör bumerang gibidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Terör bumerang gibidir.

32 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Terör bumerang gibidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Terör bumerang gibidir. Bugün desteklediğiniz terör örgütleri yarın döner, gelir sizi vurur. Bugün küçük hesapların peşinde koşanlar yarın ne büyük bir bela ile boğuşmak zorunda kalacaklarını anlayacaklar. Ama iş işten çoktan geçmiş olacak."

Fatih Dönmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:58 Kaynak: AA
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