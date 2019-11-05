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Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu."

Fatih Dönmez, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:02 Kaynak: AA
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