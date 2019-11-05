Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Rüzgarda kurulu gücümüz 17 yılda yaklaşık 400 kat...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Rüzgarda kurulu gücümüz 17 yılda yaklaşık 400 kat arttı"
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:10 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Rüzgarda kurulu gücümüz 17 yılda yaklaşık 400 kat arttı"
Son dakika: Bakan Dönmez: Yılın 10 ayında elektrik üretiminde rekor kırdık Açık artırmada 20 dolara 18 tavuk alacağını düşünürken 1000 tavuk aldı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı duyurdu: Girişimcilik eğitimi alana uygun kredi verilecek ABD Hazine Bakanlığı, İranlı 9 üst düzey isme ve bir kuruma yaptırım kararı alındığını duyurdu