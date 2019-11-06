Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kurduğumuz Milli Enerji ve Maden Politikamız doğrultusunda çok yönlü bir enerji anlayışıyla enerjiye ve dolayısıyla geleceğe yeni bir şekil verme gayretindeyiz. 'Enerji Gelecektir' ve 'Gelecek Milli Enerjidedir' diyoruz" dedi. - ANKARA