Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kurduğumuz Milli Enerji ve Maden Politikamız...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kurduğumuz Milli Enerji ve Maden Politikamız doğrultusunda çok yönlü bir enerji anlayışıyla enerjiye ve dolayısıyla geleceğe yeni bir şekil verme gayretindeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kurduğumuz Milli Enerji ve Maden Politikamız doğrultusunda çok yönlü bir enerji anlayışıyla enerjiye ve dolayısıyla geleceğe yeni bir şekil verme gayretindeyiz. 'Enerji Gelecektir' ve 'Gelecek Milli Enerjidedir' diyoruz" dedi. - ANKARA
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği enerji sektöründe örnek oldu Bakan Dönmez'den Somalı madencilere tazminat müjdesi: Önümüzdeki yıl ödenecek İntihar eden 4 kardeşin evinin elektriğini kesen şirketten açıklama Esed'in asker konuşlandırdığı Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi