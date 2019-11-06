Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu....
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu....

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu....

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu. Doğal gaz 81 ilde ve 527 yerleşim merkezinde milletimizin kullanımına sunuluyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu. Doğal gaz 81 ilde ve 527 yerleşim merkezinde milletimizin kullanımına sunuluyor. 15,8 milyon abonemizle 50 milyondan fazla vatandaşımız doğal gazı aktif olarak kullanıyor" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü Talisca'yı Çin vatandaşı yapmak için harekete geçildi Altunizade metrobüs durağında yine izdiham yaşandı! Vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 17:52:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu....
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]