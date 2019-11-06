Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu....
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu. Doğal gaz 81 ilde ve 527 yerleşim merkezinde milletimizin kullanımına sunuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu. Doğal gaz 81 ilde ve 527 yerleşim merkezinde milletimizin kullanımına sunuluyor. 15,8 milyon abonemizle 50 milyondan fazla vatandaşımız doğal gazı aktif olarak kullanıyor" dedi. - ANKARA
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