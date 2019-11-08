Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Temizlik ürünü BORON yüksek nitelikli bir pazarda...
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Temizlik ürünü BORON yüksek nitelikli bir pazarda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Temizlik ürünü BORON yüksek nitelikli bir pazarda...

7 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Temizlik ürünü BORON yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8'lik bir pazar payına sahip oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Temizlik ürünü BORON yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8'lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz."

Fatih Dönmez, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdi
Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:38:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Temizlik ürünü BORON yüksek nitelikli bir pazarda...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]