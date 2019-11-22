Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlanmış olup, 30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreni ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız." - ANKARA