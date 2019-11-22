Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının...
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlanmış olup, 30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreni ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlanmış olup, 30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreni ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız." - ANKARA

Fatih Dönmez, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
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