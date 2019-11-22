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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlanmış olup, 30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreni ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlanmış olup, 30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreni ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız." - ANKARA
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