Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Maden kaynaklarımızın ortaya konması için sadece...
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Maden kaynaklarımızın ortaya konması için sadece... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Maden kaynaklarımızın ortaya konması için sadece...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Maden kaynaklarımızın ortaya konması için sadece son beş yılda yürütülen çalışmalar neticesinde 3,4 milyar ton kömür, 334 ton altın, 5 milyon ton kurşun-çinko, 4,2 milyon ton bakır, 1,6 milyar ton demir, 51 milyon ton krom, 1,3 milyar ton...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Maden kaynaklarımızın ortaya konması için sadece son beş yılda yürütülen çalışmalar neticesinde 3,4 milyar ton kömür, 334 ton altın, 5 milyon ton kurşun-çinko, 4,2 milyon ton bakır, 1,6 milyar ton demir, 51 milyon ton krom, 1,3 milyar ton feldispat, 200 bin ton nadir toprak elementi (NTE) ve 15 bin ton uranyum başta olmak üzere birçok madene ait önemli rezervler tespit edilmiştir." - ANKARA

Fatih Dönmez, Maden, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
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