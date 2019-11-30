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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün sona eriyor ve Avrupa yolculuğu başlıyor"
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:44 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün sona eriyor ve Avrupa yolculuğu başlıyor"
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