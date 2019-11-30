Son Dakika Haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün...
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün sona eriyor ve Avrupa yolculuğu başlıyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün sona eriyor ve Avrupa yolculuğu başlıyor"

Fatih Dönmez, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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