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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Avrupa'ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Avrupa'ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan sonraki süreci Avrupalı dostlarımıza emanet ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:46 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Avrupa'ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan sonraki süreci Avrupalı dostlarımıza emanet ediyoruz."
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