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Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Avrupa'ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Avrupa'ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Avrupa'ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan sonraki süreci Avrupalı dostlarımıza emanet ediyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Avrupa'ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan sonraki süreci Avrupalı dostlarımıza emanet ediyoruz."

Fatih Dönmez, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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