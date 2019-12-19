Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Batman'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Batman'da - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Batman'da

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Batman'da "Enerji Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Batman'da, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Batman'da "Enerji Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.


Batman Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcıları Alparslan Bayraktar ile Şeref Kalaycı, Batman Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdür Halil İbrahim Leventoğlu, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürü Orhan Kaldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melihhan Bilgi, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEK) Genel Müdürü Cevat Kışla ile STK temsilcileri katıldı.

Basın kapalı gerçekleştirilen toplantıda Batman'ın ve bölgenin enerji ile ilgili sorunları ele alındı.

Buradaki toplantının ardından AK Parti Batman İl Başkanlığına geçen Bakan Dönmez, partililerle bir araya geldi.


Dönmez'e ziyareti sırasında AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de eşlik etti.


AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile İl Başkanı Akif Gür, Bakan Dönmez'e ziyaretinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Fatih Dönmez, Batman, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Dönmez: Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı
Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız!

Son Dakika Haberleri
05:14 Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı 46 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
04:52 Fas ile Fransa arasında 9 anlaşma imzalandı - Son Dakika
04:48 Bolivya'da devlet başkanlığı tartışması - Son Dakika
04:42 BM'den İdlib'deki duruma ilişkin "alarm verici" uyarısı - Son Dakika
04:27 Bursa'da kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 06:03:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Batman'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]