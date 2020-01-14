Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ülkemizde halihazırda 241 OSB faaliyetlerini sürdürüyor. 80 şehrimizdeki OSB'lerde 50 bine yakın fabrikada 2 milyon vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu bölgelerde durmaksızın devam eden üretim ve yenilikler de ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine lokomotiflik yapıyor" dedi. - ANKARA