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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ülkemizde hâlihazırda 241 OSB faaliyetlerini...
7 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ülkemizde halihazırda 241 OSB faaliyetlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ülkemizde halihazırda 241 OSB faaliyetlerini sürdürüyor. 80 şehrimizdeki OSB'lerde 50 bine yakın fabrikada 2 milyon vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu bölgelerde durmaksızın devam eden üretim ve yenilikler de ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine lokomotiflik yapıyor" dedi. - ANKARA
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