Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ülkemizde hâlihazırda 241 OSB faaliyetlerini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Ülkemizde hâlihazırda 241 OSB faaliyetlerini... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ülkemizde hâlihazırda 241 OSB faaliyetlerini...

7 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ülkemizde halihazırda 241 OSB faaliyetlerini sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ülkemizde halihazırda 241 OSB faaliyetlerini sürdürüyor. 80 şehrimizdeki OSB'lerde 50 bine yakın fabrikada 2 milyon vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu bölgelerde durmaksızın devam eden üretim ve yenilikler de ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine lokomotiflik yapıyor" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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