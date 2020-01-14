Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayide kullanılan yıllık 12 milyar metreküp doğal... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Sanayide kullanılan yıllık 12 milyar metreküp doğal... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayide kullanılan yıllık 12 milyar metreküp doğal...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayide kullanılan yıllık 12 milyar metreküp doğal gazın 5,2 milyar metreküpü yani yüzde 43'ü OSB'lerimizde üretime dönüşüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayide kullanılan yıllık 12 milyar metreküp doğal gazın 5,2 milyar metreküpü yani yüzde 43'ü OSB'lerimizde üretime dönüşüyor. Ülkemizde sanayinin tükettiği 140 milyar kWh elektriğin, 42 milyar kWh'i yani yüzde 30'u OSB'lerimizde emekle birleşti ve katma değere dönüştü" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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