Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayide kullanılan yıllık 12 milyar metreküp doğal gazın 5,2 milyar metreküpü yani yüzde 43'ü OSB'lerimizde üretime dönüşüyor. Ülkemizde sanayinin tükettiği 140 milyar kWh elektriğin, 42 milyar kWh'i yani yüzde 30'u OSB'lerimizde emekle birleşti ve katma değere dönüştü" dedi. - ANKARA