Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin... - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin dengelenmesi için depolama sistemlerine büyük bir ihtiyaç var. Bunun yöntemlerinden biri de doğal gaz dağıtım hatlarına hidrojenin yüzde 2 ila 6 oranında basılmasıdır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin dengelenmesi için depolama sistemlerine büyük bir ihtiyaç var. Bunun yöntemlerinden biri de doğal gaz dağıtım hatlarına hidrojenin yüzde 2 ila 6 oranında basılmasıdır. Türkiye ölçeğinde bu 1 ila 3 milyar metreküp hidrojenin sisteme verilebileceği anlamına geliyor" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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