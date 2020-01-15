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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin dengelenmesi için depolama sistemlerine büyük bir ihtiyaç var. Bunun yöntemlerinden biri de doğal gaz dağıtım hatlarına hidrojenin yüzde 2 ila 6 oranında basılmasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin dengelenmesi için depolama sistemlerine büyük bir ihtiyaç var. Bunun yöntemlerinden biri de doğal gaz dağıtım hatlarına hidrojenin yüzde 2 ila 6 oranında basılmasıdır. Türkiye ölçeğinde bu 1 ila 3 milyar metreküp hidrojenin sisteme verilebileceği anlamına geliyor" dedi. - ANKARA
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