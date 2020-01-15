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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:36 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz"
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