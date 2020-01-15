Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına... - Son Dakika Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz"

Fatih Dönmez, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, Bulgaristan'ın ardından Avrupa'da en çok sigara tüketilen ikinci ülke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne yapılan başvuru sayısını açıkladı Getir'e yurt dışından 38 milyon dolarlık yatırım Yetişkin film yıldızı Johnny Sins'ten Türkiye'ye yönelik yeni bir proje geliyor

Son Dakika Haberleri
16:42 OPEC 2020 için günlük petrol talebi artışını 1.22 milyon varile çıkarttı - Son Dakika Ekonomi
16:42 Ticaret Bakanı Pekcan'dan Fas'ta karşılıklı yatırım çağrısı - Son Dakika Ekonomi
16:42 Rusya'da Medvedev hükümeti istifa etti - Son Dakika Ekonomi
16:36 T70 helikopterleri için ilk teslimat - Son Dakika Ekonomi
16:28 Türkiye, 'En yüksek insani gelişme' kategorisinde - Son Dakika Ekonomi
15:18 Manisa Valiliği'nden "Volkswagen'de işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık" uyarısı - Son Dakika Ekonomi
14:58 Diyanet, faizle ilgili çarpıtılan sözlere açıklık getirdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 16:47:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]