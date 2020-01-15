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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Özellikle ağır yük taşımacılığında elektrikli...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Özellikle ağır yük taşımacılığında elektrikli taşıma daha masraflı olabilir.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Özellikle ağır yük taşımacılığında elektrikli taşıma daha masraflı olabilir. Bu noktada bizim yerli kömürlerimizden hidrojen üreterek, ulaştırma sektöründe de hidrojenle temiz taşıma sağlama ihtimalimiz var. Şimdilik maliyetler yüksek olsa da 1 ton kömürden hidrojen elde ettiğimizde bu bir otobüsü bin 30 kilometre götürebiliyor. Üstelik de karbon emisyonsuz. Yerli kömürlerimizden böyle bir fayda da elde edebiliriz" dedi. - ANKARA
Son Dakika Bakan Dönmez: 2021 sonuna kadar dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu