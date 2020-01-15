Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Özellikle ağır yük taşımacılığında elektrikli... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Özellikle ağır yük taşımacılığında elektrikli... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Özellikle ağır yük taşımacılığında elektrikli...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Özellikle ağır yük taşımacılığında elektrikli taşıma daha masraflı olabilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Özellikle ağır yük taşımacılığında elektrikli taşıma daha masraflı olabilir. Bu noktada bizim yerli kömürlerimizden hidrojen üreterek, ulaştırma sektöründe de hidrojenle temiz taşıma sağlama ihtimalimiz var. Şimdilik maliyetler yüksek olsa da 1 ton kömürden hidrojen elde ettiğimizde bu bir otobüsü bin 30 kilometre götürebiliyor. Üstelik de karbon emisyonsuz. Yerli kömürlerimizden böyle bir fayda da elde edebiliriz" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
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