Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Türkiye'de artık milli bir hidrojen stratejisi belirlemenin zamanı geldi, hatta geçiyor. Bu strateji kolay olmayacak belki ama bugün bunun başlangıç noktasına hep birlikte elimizi koyduk" dedi. - ANKARA