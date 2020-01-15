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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de artık milli bir hidrojen stratejisi...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de artık milli bir hidrojen stratejisi belirlemenin zamanı geldi, hatta geçiyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Türkiye'de artık milli bir hidrojen stratejisi belirlemenin zamanı geldi, hatta geçiyor. Bu strateji kolay olmayacak belki ama bugün bunun başlangıç noktasına hep birlikte elimizi koyduk" dedi. - ANKARA
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