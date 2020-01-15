Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de artık milli bir hidrojen stratejisi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Türkiye'de artık milli bir hidrojen stratejisi... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de artık milli bir hidrojen stratejisi...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye'de artık milli bir hidrojen stratejisi belirlemenin zamanı geldi, hatta geçiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Türkiye'de artık milli bir hidrojen stratejisi belirlemenin zamanı geldi, hatta geçiyor. Bu strateji kolay olmayacak belki ama bugün bunun başlangıç noktasına hep birlikte elimizi koyduk" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
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