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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik ve doğal gaz aboneliği ile alakalı olarak...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik ve doğal gaz aboneliği ile alakalı olarak bu bölgede hizmet veren doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi tahakkuk dönemlerini 2 hafta süreyle erteledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:02 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik ve doğal gaz aboneliği ile alakalı olarak bu bölgede hizmet veren doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi tahakkuk dönemlerini 2 hafta süreyle erteledi. Fatura düzenlemeleri tüm bölge genelinde Elazığ ve Malatya'da ertelenmiş oldu" dedi. - ELAZIĞ
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