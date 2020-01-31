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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hasarlı binalarla alakalı olarak Ocak ayındaki...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hasarlı binalarla alakalı olarak Ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle ertelemiş olduk. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden onlar yararlanacaklar.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:04 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hasarlı binalarla alakalı olarak Ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle ertelemiş olduk. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden onlar yararlanacaklar. Daha önceden başka bir nedenle elektrik ve gazı kesik olanlar da başvurmaları halinde onlara elektrik akışı sağlanacak" dedi. - ELAZIĞ
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