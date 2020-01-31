Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hasarlı binalarla alakalı olarak Ocak ayındaki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Hasarlı binalarla alakalı olarak Ocak ayındaki... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hasarlı binalarla alakalı olarak Ocak ayındaki...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hasarlı binalarla alakalı olarak Ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle ertelemiş olduk. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden onlar yararlanacaklar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hasarlı binalarla alakalı olarak Ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle ertelemiş olduk. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden onlar yararlanacaklar. Daha önceden başka bir nedenle elektrik ve gazı kesik olanlar da başvurmaları halinde onlara elektrik akışı sağlanacak" dedi. - ELAZIĞ

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:04 Kaynak: İHA
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