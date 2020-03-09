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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tamamlandığında Ankara ve İzmir'in toplam elektrik...
7 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tamamlandığında Ankara ve İzmir'in toplam elektrik ihtiyacına denk bir üretim gerçekleştirecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santralimizdeki çalışmalar kesintisiz devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tamamlandığında Ankara ve İzmir'in toplam elektrik ihtiyacına denk bir üretim gerçekleştirecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santralimizdeki çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Elektrik üretiminin çok ötesinde bir teknolojik dönüşüm ve know-how transferi projesi olan Akkuyu'nun ilk reaktörü 2023'de devreye girecek" dedi. - ANKARA
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