Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tamamlandığında Ankara ve İzmir'in toplam elektrik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Tamamlandığında Ankara ve İzmir'in toplam elektrik... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tamamlandığında Ankara ve İzmir'in toplam elektrik...

7 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tamamlandığında Ankara ve İzmir'in toplam elektrik ihtiyacına denk bir üretim gerçekleştirecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santralimizdeki çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tamamlandığında Ankara ve İzmir'in toplam elektrik ihtiyacına denk bir üretim gerçekleştirecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santralimizdeki çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Elektrik üretiminin çok ötesinde bir teknolojik dönüşüm ve know-how transferi projesi olan Akkuyu'nun ilk reaktörü 2023'de devreye girecek" dedi. - ANKARA

Fatih Dönmez, Akkuyu, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
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