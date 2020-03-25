Son Dakika › Politika › Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... - Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi