Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatlarıyla Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." - ANKARA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi

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