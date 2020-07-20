Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle... - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz 'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı." - ANKARA

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