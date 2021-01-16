Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bugün biri yerli kömür, 3'ü jeotermal santral olmak üzere 4 enerji tesisimizin açılışını, Soma ve...
16.01.2021 14:09
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bugün biri yerli kömür, 3'ü jeotermal santral olmak üzere 4 enerji tesisimizin açılışını, Soma ve Kırkağaç ilçelerimize doğal gaz arzını gerçekleştireceğiz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bugün biri yerli kömür, 3'ü jeotermal santral olmak üzere 4 enerji tesisimizin açılışını, Soma ve Kırkağaç ilçelerimize doğal gaz arzını gerçekleştireceğiz."
Son Dakika Merkel'in partisinin yeni genel başkanı "Türk Armin" olarak bilinen Armin Laschet oldu Utanmazlar! Engelli gence eşek şakası yapıp bir de sosyal medyadan paylaştılar Türk futboluna damga vuran G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra günah çıkardı Masumlar Apartmanı'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Han'ı terk mi etti? Kazada can verdi, dağıttığı gazetelerle cansız bedeni örtüldü Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı