Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sinop'ta - Son Dakika

Belediye Başkan Vekilimiz Önder Serdar Öztürk bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i hazır bulunan protokolle birlikte Sinop Valiliği'nde karşıladı.

Sinop Valiliği ziyaretine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra; Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkan Vekilimiz Önder Serdar Öztürk ve protokol üyeleri katılım sağladı.