Salondan ve katılımcılardan görüntüler
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANTALYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. (3)
Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasında mühendislik çalışmaları tamamlandı, boruların siparişini verdik. 2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Dönmez: '(Sakarya Gaz Sahasında) 2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız' - Son Dakika