Bakan Dönmez: "(Sakarya Gaz Sahasında) 2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız" - Son Dakika

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANTALYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. (3)

Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasında mühendislik çalışmaları tamamlandı, boruların siparişini verdik. 2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız"